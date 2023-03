Serieneinbrecher schlug mehr als 100 Mal zu

Spuren, die der Täter bei einem Einbruch Anfang November in einem Haus in Hautzendorf hinterlassen hatte, führten zu dem Verdächtigen aus dem Wiener Bezirk Margareten. Am 19. Jänner kam es zur Durchsuchung der Wohnung des Mannes, mit Beteiligung der WEGA, die eine enorme Menge an Diebesgut zutage förderte. Und dieses konnte nicht alleine vom Tatort in Hautzendorf stammen. Der 38-Jährige wurde laut Polizei festgenommen. Er gestand, einen Teil der Beute bereits verkauft zu haben.