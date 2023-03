Box-Megakampf zwischen Usyk und Fury geplatzt!

Kampf hätte am 29. April in London stattfinden sollen

Bei einer Vertragsunterschrift hätte der Kampf am 29. April im Wembley Stadion von London stattfinden sollen, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichtet hatten. Der 36-jährige Usyk ist Weltmeister der Verbände IBF, WBA und WBO, der zwei Jahre jüngere Fury hält den WBC-Titel.