Ein Orchester der Sinne

Zurück auf der engen Gasse freut man sich auf den nächsten Programmpunkt: die Gärten von Marrakesch. In der Medina verzaubert der „Jardin secret“ mit seinen Orangenbäumen und Blüten alle Besucher. „Ein Italiener machte aus einem Haus mit Garten einen Garten mit Haus“, so der Stadtführer. Bewässert werden die Anlagen mit einem jahrhundertealten System. Das Schmelzwasser vom Atlas-Gebirge kommt unterirdisch in die Stadt und wird in Brunnen gesammelt. Manche Anlagen werden noch per Hand gegossen – wie der 100 Hektar große öffentliche Menara-Garten.