Bergführer stürzte am Glockner 15 Meter ins Seil

Fataler Alpinunfall am Dienstag in Osttirol: Ein 33-jähriger Bergführer unternahm mit einem Kameraden (35) in der Glocknergruppe eine Hochtour, als sich plötzlich ein Stein löste und der Mann rund 15 Meter ins Seil stürzte. Der Einheimische erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste mittels Hubschraubertau geborgen werden.