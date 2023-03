Ferrari-Ingenieur schläft: Wurz schüttelt den Kopf

Der vom zwölften Platz gestartete Leclerc kämpfte sich am Sonntag stetig nach vorne. Relativ früh holte sich Leclerc dann neue Reifen ab. Bitter: Denn kurz danach gab es den ersten Ausfall im Rennen. Lance Stroll im Aston Martin hatte in der 18. Runde ein technisches Problem. Das löste auf dem engen Stadtkurs den ersten Safety-Car-Einsatz aus, was viele Fahrer für relativ billige Boxenstopps nutzten. Pech für Ferrari!