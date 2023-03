Dreijähriger fährt Ferrari und Honda Goldwing!

In den aktuellsten Videos rauscht Zayn mit einem Ferrari SF 90 Stradale über eine Rennstrecke, festgeschnallt in einem Kindersitz und über Verlängerungen mit den Pedalen verbunden. Und dreht Donuts, dass es nur so raucht. Fast könnte man glauben, es steuert jemand anderer im Verborgenen. Doch weit gefehlt: Der Kleine fährt tatsächlich so sicher!