„Wer heimlich isst, fühlt sich wie ein Verräter“

„Mein Körper hat gesagt: Ich mache nicht mehr mit“, erinnert sich Martin Pinsger an einen Tiefpunkt in seiner Karriere. Obwohl er selbst Arzt ist, hätte ihn Stress beinahe das Leben gekostet. Der Mediziner, der aus Hellmonsödt stammt, baute in Bad Vöslau ein Schmerzzentrum auf: „Der finanzielle und organisatorische Druck war enorm!“ Die Dauerbelastung führte schließlich zu Herzrhythmusstörungen, dann zu einem leichten Schlaganfall: „Ich landete auf der Intensivstation, überlebte, aber hinterher war ich sehr gezeichnet.“