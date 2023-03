„Frustrierend!“ Verstappen startet von Platz 15

Das Rennen in Jeddah wird wohl doch spannender als gedacht! Denn mit Verstappen muss der große Favorit das Feld am Sonntag von hinten aufrollen. Ein technischer Defekt stoppte den Red Bull im Qualifying schon in Q2 - worum es genau ging, ist noch nicht ganz klar. Red Bull bestätigte allerdings, dass es ein Gebrechen der Antriebswelle war.