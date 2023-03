Schwaches Herz: Tipps für mehr Lebensqualität

Bei Herzschwäche ist das Herz nicht in der Lage, Körper und Organe ausreichend mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. „Zu den Ursachen zählen Herzinfarkt, Bluthochdruck, Herzklappenfehler oder Herzmuskelentzündungen“, erklärt Doz. Dr. Thomas Weber, Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin II, Kardiologie und Intensivmedizin, Klinikum Wels-Grieskirchen, OÖ (zertifiziert als Herzinsuffizienz-Schwerpunktklinik). Bemerkbar macht sich das Leiden zum Beispiel durch Luftnot, Müdigkeit, Leistungsminderung und Flüssigkeitseinlagerungen in der Lunge oder in den Beinen.