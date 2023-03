Zuagrast oder so allein? Selbsthilfegruppe startet

Hoffnung auf Netzwerk

Sie hofft darauf, dass sich viele einsame Menschen melden und sie ein kleines Netzwerk aufbauen kann, indem man sich dann gegenseitig auffängt, man die Möglichkeit hat „sein Leid zu klagen“ und Verständnis findet. Besonders wichtig: Was in der Gruppe besprochen wird, das bleibt auch in der Gruppe.