Frust bei Vettel? Sein Ex-Mechaniker klärt auf

„Bitterer Beigeschmack“

Doch Brown räumt auch ein: „Das, was passiert ist, muss bei ihm einen bitteren Beigeschmack hinterlassen haben. Er muss gedacht haben: ‘Das hätte ich sein können.‘ Aber gleichzeitig freut er sich für alle.“ Laut seinem ehemaligen Weggefährten sei Vettel „glücklich, er ist zu Hause und macht mit seinen Kindern, was er wollte. Ich denke, er hat ein gutes Ende gefunden. Wir hatten einen guten Grand Prix in Abu Dhabi“, so Brown, der ergänzt: „Das ist Motorsport, nicht wahr? Man weiß nie, welches Auto du im nächsten Jahr bekommst.“