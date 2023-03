Lässt Mercedes sein eigenes Werksteam fallen?

Mit neuen Motoren würden Alonso und Co. mit rund vier PS mehr unter der Haube an den Start gehen, Leidtragender wäre das Duo Hamilton/Russell. Wie viel an dem Gerücht dran ist, lässt sich schwer sagen, spätestens in Australien (2. April) werden wir wohl sehen, ob es zu einem Antriebstausch gekommen sein wird.