SPÖ im Sinkflug: Was fehlt Rendi-Wagner & Co?

Die SPÖ befindet sich seit geraumer Zeit im Sinkflug in den Umfragen. Nach den Verlusten in den letzten Landtagswahlen in Kärnten und Niederösterreich und den Querschüssen des potenziellen Nachfolgers Hans Peter Doskozil steht Parteichefin Pamela Rendi-Wagner angeschlagen in der politischen Ecke. Was fehlt den Roten, um sich politisch wieder zu erholen und wie soll Rendi-Wagner mit parteiinternen Querschüssen umgehen? Wir freuen uns über Ihre Meinung zu diesem brandaktuellen Thema!