Frühe Prägung: Lindsey war Shiffrins Babysitterin

Der Code: A.B.F.T.T.B. - Diese sechs Buchstaben stehen auf Mikaelas Helm. Soll heißen: „Always Be Faster Than The Boys“, also „Sei immer schneller als die Burschen“. Die 6-jährige Shiffrin erhielt ein Poster der US-Rennläuferin Heidi Voelker mit diesen Worten - es wurde zu ihrem Karriere-Motto.