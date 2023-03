Lorena Abicht bei iQFoil-Games vor Cadiz 15.!

Gesamtsieg ging an die Polin Zofia Noceti-Klepacka

Am Dienstag und Freitag hatte es wetterbedingt keine Rennen gegeben, daher wurde am Mittwoch das Mammutprogramm von zwei Course- und vier Slalom-Races absolviert. Die nach diesem Tag Gesamt-18. Abicht verbesserte sich am Donnerstag in fünf Course-Races bei 12 bis 16 Knoten auf die 15. Position. Der Gesamtsieg ging an die Polin Zofia Noceti-Klepacka.