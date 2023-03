ÖFB-Legionäre schießen Bielefeld zur Sensation!

Der drei Punkte zurückliegende FC Heidenheim könnte noch am Samstagabend (20.30 Uhr) mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen. Der zweitplatzierte Hamburger SV tritt bei nur einem Zähler Rückstand am Sonntag (13.30 Uhr) in Karlsruhe an.