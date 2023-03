Genügend Unterstützung für pflegende Angehörige?

Eine aktuelle Umfrage der Arbeiterkammer beweist: Pflegende Angehörige haben es in Salzburg alles andere als leicht. So können sich nur wenige eine mobile Krankenpflege zur Unterstützung leisten, manche müssen sogar ihre Arbeitsstunden reduzieren, um für ihre Angehörigen sorgen zu können. Daher stellt sich die Frage: Bekommen pflegende Angehörige genügend Unterstützung oder sollte hier an der „Gehaltsschraube“ deutlich gedreht werden? Betrifft es Sie oder jemanden in Ihrer Familie? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!