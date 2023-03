So werden Allergien heute diagnostiziert

Bei der spezifischen Immuntherapie werden dem Körper gereinigte, standardisierte Allergene in steigender Dosierung zugeführt. Der Körper soll sich so schrittweise an das allergieauslösende Antigen gewöhnen. Die Behandlung wird in der Regel über drei Jahre fortgeführt. Bereits nach einem Jahr kann es zu einer Besserung der allergischen Beschwerden kommen.