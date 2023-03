Kärnten-Schlappe: Rücktritte in der SPÖ?

Nach dem Absturz der SPÖ-Kärnten bei der Landtagswahl am Sonntag ist es ungewohnt ruhig in den internen Reihen. Sie hat bei der Landtagswahl in Kärnten zwar einen herben Verlust eingefahren, bleibt aber klar auf Platz eins. Denken Sie, dass es nach diesem Ergebnis zu Rücktritten innerhalb der Partei kommen wird? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt! Diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren!