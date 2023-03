Ring frei für die wahren Helden von Spielberg

Ohne sie wären die PS-Spektakel am Ring unmöglich, könnten Hunderttausende Zuschauer das Murtal nicht alljährlich in den Nabel der Motorsportwelt verwandeln. Gemeint sind die Frauen und Männer der Sicherheitsstaffel am Red Bull Ring. Insgesamt 400 Personen umfasst diese Gruppe an Menschen, die bei allen Rennen in Spielberg für etwaige Notfälle Gewehr bei Fuß steht.