Wahltag: Hier gibt’s alle Ergebnisse und Analysen

Noch nie so viele Wahlkarten ausgestellt

428.929 Kärntnerinnen und Kärntner sind wahlberechtigt. Die Stimmabgabe ist natürlich auch mit Wahlkarten zulässig – von denen heuer mit 49.420 so viele wie noch nie ausgestellt wurden. Im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2018 ist das nahezu eine Verdopplung. Allerdings dürfen Wahlkarten dieses Mal erstmals nicht mehr in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben werden, sondern nur in der eigenen Gemeinde.