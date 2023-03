„Militärkleidung heißt, dass ich kämpfen will“

„Krone“:Herr Direktor, Sie führen auch bei Kleidung ein strenges Regiment.

Christian Klar: Kleider machen Leute. Kleidung spricht. Das versuchen wir Kindern beizubringen. Militärkleidung heißt, ich will kämpfen. Jogginghose heißt, ich will spielen oder schlafen. Normale Kleidung heißt, ich will normal sein. Das wird ihnen im späteren Leben helfen.