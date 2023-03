Hält der FPÖ Höhenflug bei der Kärnten-Wahl an?

Am Sonntag ist wieder Wahltag, diesmal beim Landtag in Kärnten. Laut Umfragen soll die SPÖ ihre stabile Spitzenposition beibehalten und auch klar vor der FPÖ liegen. Die letzte Landtagswahl in Niederösterreich hat für die FPÖ aber ein ganz anderes Ergebnis gezeigt und damit sogar die lange ÖVP-Mehrheit im Landtag abgelöst. Was denken Sie über die Wahl? Rechnen Sie mit einem ähnlichen Höhenflug der FPÖ in Kärnten wie in Niederösterreich? Teilen Sie Ihre Argumente in den Kommentaren!