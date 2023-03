Autsch! Jetzt heißt‘s für Graz siegen oder fliegen

Ein Fehlpass ins Unglück

Als 99ers-Stürmer Yogan in der 16. Minute (in Überzahl wohlgemerkt!) nämlich einen fürchterlichen Fehlpass fabrizierte, hatten die Oberösterreicher freie Bahn und stellten durch Stuart auf 2:0. Es war der Anfang vom Ende. Zwar waren die Linzer auch im ersten Pre-Play-off mit 2:0 in Front. Diesmal kamen sie aber - nicht wie beim 2:4 am vergangenen Dienstag - ins Straucheln. Im Gegenteil: Im Mitteldrittel machte Lebler per Doppelpack binnen weniger Minuten alles klar. Das erhoffte Aufbäumen der Murstädter blieb aus. Zwar kam Graz - vor 3699 Besuchern im Bunker - durch Granholm (25.) noch einmal ran, doch die Messe war längst gesungen. Am Ende siegten die Linzer gar mit 6:2. Damit ist auch klar: Erst morgen gibt es für die 99ers in Linz die Entscheidung. Nur mit einem Erfolg erreichen die Grazer das Viertelfinale. Es heißt also: Siegen oder fliegen!