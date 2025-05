Die Liebe zu Sturm kennt keine Barrieren

Schwarz-weiße Invasion in der Bundeshauptstadt: Laut Klub-Verantwortlichen werden am Sonntag mehr als 6000 Sturm-Fans beim vielleicht Meisterschaft-entscheidenden Match in Wien gegen Rapid dabei sein. Auch ein ganz besonderer Bus rollt über den Wechsel: Erstmals überhaupt gibt’s bei einem Auswärtsspiel in der Bundesliga einen Inklusionsbus. „Unsere Fahrt zum Cupfinale nach Klagenfurt im Vorjahr war die erste organisierte Auswärtsfahrt mit einem Fanbus für Rollstuhlfahrer in Österreich überhaupt. Unser Video von damals hatte in den sozialen Medien mehr als eine Million Aufrufe“, erzählt Mitinitiator Stefan Pflanzl stolz.