McLaren an Red-Bull-Motoren ab 2026 interessiert

McLaren hat Interesse bekundet, nach der Regeländerung in der Formel 1 2026 mit Motoren der Partner Red Bull Powertrains/Ford zu fahren. Red Bull Racing-Chef Christian Horner gab am Freitag vor dem WM-Auftakt in Bahrain bekannt, dass McLaren-Chef Zak Brown die Fabrik am Stammsitz im englischen Milton Keynes besucht hat, um eine mögliche Motoren-Lieferung zu besprechen.