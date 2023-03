Warum dieser Elektro-Scooter 14.000 Euro kostet

Nachmittagsrundgang auf der Mobilfunk- und Elektronikmesse Mobile World Congress: Am Rande der Start-up-Show „4 Years From Now“ schweift unser Blick über Kaffee- und Getränkebuden, als der Anblick eines E-Scooters so etwas wie Emotion weckt. Auffallend groß, in edlem Beige, mit massivem Holztrittbrett und LED-Beleuchtung am Griff, steht er da - und versetzt das Blut unseres Reporters in Wallung.