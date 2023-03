Von Auto überrollt: Mann lebensgefährlich verletzt

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, lenkte der 71-jährige Österreicher am Montag gegen 8.30 Uhr seinen Pkw in Richtung Skipiste. „Ein Teil der Skipiste wurde aufgrund einer Veranstaltung vom Schnee freigeräumt, um die Durchfahrt für Fahrzeuge zum darunter befindlichen Schotterparkplatz zu ermöglichen“, heißt es seitens der Polizei. In der Nacht vor dem Unfall war es zu den Schneeverwehungen gekommen, wodurch der Schotterweg verdeckt wurde und der 71-Jährige mit seinem Wagen zunächst nicht durchkam.