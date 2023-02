So flog ein Kärntner Luftballon bis in die Türkei

Ballons am Himmel sind aktuell in aller Munde und sorgen für politische Verstimmungen. Ganz anders sieht es mit Kärntner Luftballonen aus. Bei einer Faschingsveranstaltung machten sich rund 70 bunte Ballons auf eine ungewisse Reise. Nach nur zehn Tagen wurde einer davon in der Türkei gefunden. „Krone“-Physiker Werner Gruber erklärt die Reise über den Balkan.