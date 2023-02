Leverkusen knöpft Freiburg einen Punkt ab

Vincenzo Grifo hatte die Freiburger per Freistoß in Hälfte eins in Führung gebracht (29.), Sardar Azmoun sicherte den Gästen mit seinem Ausgleich (67.) einen Zähler. Während Lienhart durchspielte, wurde Gregoritsch - der wegen Foulspiels Gelb sah - in der 83. Minute ausgetauscht.