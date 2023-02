„Das passt nicht!“ Kraft kritisiert Punktesystem

Dreimal in seiner beeindruckenden Skisprungkarriere hat Stefan Kraft eine Halbzeitführung zu WM-Gold umgesetzt, am Samstagabend in Planica ist ihm das nicht geglückt. Um 0,4 Punkte fiel der Salzburger noch vom Podest und erntete in der vom Wind stark beeinflussten Konkurrenz „Blech“. Die Kritik galt deshalb auch dem Punktesystem.