Bitter! Kein Platz im Teambewerb für Kramer

Kramer kommt damit auch nicht für den für Sonntag angesetzten Mixed-Bewerb infrage, es bleibt ihr einzig noch die Hoffnung auf einen Einsatz in der für Mittwoch angesetzten Normalschanzen-Konkurrenz. Die 21-Jährige war in dieser Saison nicht richtig in Schwung gekommen. Ab Mitte Jänner legte die 15-fache Gewinnerin von Weltcup-Bewerben eine Wettkampfpause ein und kam erst wieder bei den Titelkämpfen in Slowenien zurück. „Entschieden hat, was nach den zwei Durchgängen in der Ergebnisliste steht“, erklärte ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer seine Entscheidung.