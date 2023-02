„Kleiner“ Tsitsipas macht Lehmann ein Angebot

Mixed-Doppel?

Während Alisha also Gefallen am Tennis fand, fand ein gewisser Petros Tsitsipas Gefallen an ihrem Posting. Der jüngere Bruder von Stefanos nützte die Gelegenheit, um sich bei Frau Lehmann ins zu Spiel bringen. „Wollen wir ein Mixed(-Doppel, Anm.) spielen?“, kommentiert er unter dem Post. Mit Erfolg. Tatsächlich reagierte Lehmann auf das Angebot, und zwar ganz lapidar mit: „Let‘s go.“