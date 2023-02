Westvold Hansen gewinnt die Damen-Kombination

„Im ersten Moment überwiegt die Enttäuschung“, resümierte Hirner in einer ersten Reaktion. „Ich bin doch hergefahren mit der Hoffnung auf eine Medaille. Ich habe mir schon auf der Schanze schwergetan. In der Loipe war es auch zäh für mich. Ich habe gleich am ersten Stieg gemerkt, dass das Tempo zu hoch ist für mich.“ Es war das schlechteste Saisonergebnis der 19-Jährigen. „Heute war echt nicht mein Tag. So ein Springen und dann noch so ein Rennen, das habe ich den ganzen Winter nicht gehabt.“