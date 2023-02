„Enttäuschung groß!“ ÖSV-Adler ohne Olympia-Held

Kraft nur einmal in Top Ten

Fettner war in jedem der drei Trainingsdurchgänge der Schwächste aus dem ÖSV-Quintett, kam nicht in die Top 25. Den besten Eindruck aus der rot-weiß-roten Riege machte Tschofenig als Neunter, Fünfter und Zweiter bzw. einem 101,0-m-Sprung als Maximum. Kraft kam bis auf 97,0 m, aber nur einmal in die Top Ten. Dahinter reihten sich Hayböck und Hörl ein, für sie ging es bis auf 96,5 m und immer in die Top 20.