Drei Ausnahmeschüler und zu viele Enttäuschungen

NICHT GENÜGEND: Fetzen, setzen. Hieß es in Frankreich für Katharina Liensberger: 24. im Riesentorlauf, 20. im Slalom und als Titelverteidigerin im Parallel schon in der Quali out - enttäuschend! Dazu kommen Johannes Strolz (out in der Kombi, im Slalom nicht dabei), Katharina Truppe (18.Slalom), Tamara Tippler (21. Super-G, Quali für die Abfahrt verpasst) und Fabio Gstrein (16. Slalom).