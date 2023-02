Schrecksekunde, aber Roma gelingt die Generalprobe

Die AS Roma hat in der italienischen Serie A eine gelungene Generalprobe für den Europa-League-Schlager am Donnerstag gegen Fußball-Serienmeister Salzburg gefeiert. Am Sonntagabend setzte sich die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho mit 1:0 (1:0) gegen Nachzügler Hellas Verona durch. Damit verteidigten die Römer nach 23 Runden ihren dritten Tabellenplatz. Für Verona, derzeit als 18. auf einem Abstiegsplatz, war es die erste Pleite nach vier Spielen ohne Niederlage.