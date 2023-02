Traditionswirtshaus wegen Stromrechnung vor Ruin

Seit 130 Jahren gibt es das Alt Wiener Gasthaus in Meidling. Doch die steigenden Energiekosten könnten den Ruin für Wirt Friedrich Houfek bedeuten. Von April 2020 bis April 2021 machten die Kosten für Strom und Gas 9424 Euro aus. Für den Zeitraum April 2021 bis April 2022 verrechnet ihm die Wien Energie sage und schreibe 18.181 Euro. Wien Energie gibt dem gewählten Tarif die Schuld an den hohen Kosten. Indes häufen sich die Beschwerden beim Stromanbieter. Aufgrund des großen Andrangs wird früher für neue Kunden geschlossen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.