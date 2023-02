Müllsünder sollen künftig zur Kasse gebeten werden

Mehrweg-Behälter und Raumpatenschaft

Die Stadt Bern etwa hat eine Sauberkeits-Charta – eine Initiative für mehr Abfallbewusstsein in ihrer Innenstadt – verabschiedet, die das Ziel verfolgt, Müll im öffentlichen Raum zu verringern und die Abfalltrennung zu verbessern. Vor allem Betriebe sind dort in der Pflicht. So verkauft ein Take-Away-Anbieter Menüs in Mehrweg-Behältern zu vergünstigten Preisen. Andere Firmen gehen eine „Raumpatenschaft“ ein – heißt: Sie halten den entsprechenden Straßenzug sauber und entlasten die städtischen Reinigungsdienste. Da sorgen beispielsweise Wettbüros selber dafür, dass die Zigarettenstummel vor ihren Lokalen entfernt werden. Oder Wien. Dort gibt es seit 2008 die „Waste Watcher“, die aktiv durch die Stadt gehen, um Umweltsünder zu strafen. Die 40 hauptberuflichen Müll-Sheriffs scheinen ihre Sache gut zu machen. Vor allem die Zahlen in Sachen illegal abgelegtem Sperrmüll sind um 50 Prozent zurückgegangen.