Essen am Herd vergessen: Nachbarn schlugen Alarm

Starker Rauch breitete sich am vergangenen Abend in einem Mehrparteienhaus in St. Veit an der Glan aus. Ein Mann (52) hatte Speisen auf der Herdplatte aufgewärmt und darauf vergessen. Da sich die Rauchentwicklung bis ins Stiegenhaus verbreitete, wurden Nachbarn darauf aufmerksam und riefen die Feuerwehr, welche den Brand rasch in Griff bekommen konnte. Der Mann, der den Brand immer noch nicht bemerkt hatte, konnte aus der Wohnung gebracht werden. Zur Kontrolle wurde der 52-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus St. Veit an der Glan eingeliefert. In der Küche entstand leichter Sachschaden.