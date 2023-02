Borussia Dortmund gegen Chelsea ab 21 Uhr LIVE

Chelsea kommt unter Coach Graham Potter hingegen weiter nicht so richtig in Fahrt, in den vergangenen zwölf Pflichtspielen feierten die Londoner nur zwei Siege. Mit nur 23 Toren in 22 Ligaspielen verfügt der Champions-League-Sieger von 2021 auch über eine der harmloseren Offensivabteilungen der Premier League. Im Winter wurden deshalb unter anderem der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez, der Ukrainer Mychajlo Mudryk oder der portugiesische Leihspieler Joao Felix für mehr als 300 Millionen Euro verpflichtet. Das Trio rückte auch in den Champions-League-Kader, Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang muss hingegen zuschauen.