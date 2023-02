FC Brügge gegen Benfica Lissabon ab 21 Uhr LIVE

Neuer Coach

Da Brügge in der Meisterschaft und im Cup allerdings enttäuscht hatte, wurde Trainer Carl Hoefkens kurz nach Weihnachten entlassen. Unter Neo-Trainer Scott Parker gelang in bisher sieben Matches aber nur ein Sieg. Die Portugiesen gewannen indes ihre Gruppe vor dem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain und sind Tabellenführer in der heimischen Liga.