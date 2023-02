Aston Martin präsentiert seinen Boliden für 2023

„Ich bin da ehrlich“

Der 41-jährige Spanier hofft noch auf einen weiteren Rennsieg in der Formel 1, hat aber wenige Hoffnungen, dass es in dieser Saison klappt. „Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt. Aber nicht, dass es dieses Jahr klappt. Ich bin da ehrlich und bleibe mit den Füßen am Boden“, sagte Alonso, der von Alpine zu Aston Martin gewechselt ist und dort einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat.