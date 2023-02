Gewerbeimmobilien in Österreich

Ihre Chance auf eine provisionsfreie Gewerbefläche in Toplage! Dieses 121m² große Kanzleiobjekt befindet sich in einem schmucken Zinshaus in der Mandelstraße in Graz und besitzt 4 Räumlichkeiten, die einen besonderen Altbau-Charme versprühen. Einladend und geräumig - so kann man diese Kanzlei mit offener Raumaufteilung, sowie hellen Räumlichkeiten beschreiben. Perfekt, um Ihre Kunden stilvoll in Empfang zu nehmen. Die Gewerbefläche wird gerade frisch saniert, damit Sie und Ihre Mitarbeiter diese Fläche bald in freien Zügen genießen können. Der größte Vorteil bei dieser Immobilie, die Zentrumsnähe und gute Verkehrsanbindung.