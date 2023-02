„Star Trek Picard“: Pure Nostalgie in 3. Staffel

Da der einstigen Enterprise-Ärztin zufolge niemandem zu trauen sei, machen sich Picard und Riker, deren kameradschaftliche Chemie immer noch stimmt, unter einem Vorwand mit der Titan, dem früheren Raumschiff des Letzteren, in Richtung Crusher auf. Dabei treffen sie unter anderem auf die frühere Borg-Drohne Seven of Nine (Jeri Ryan), die nach ihrem letzten Abenteuer mit Picard dort den Posten als Erste Offizierin übernommen hat. Ein Shuttle mit der Aufschrift Saavik - vielleicht im Gedenken an die im Dezember verstorbene Kirstie Alley, die den gleichnamigen Charakter in „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ verkörperte - bringt sie zum Schiff der mittlerweile ergrauten Ärztin.