US-Wahl: Kann Biden gegen Trump gewinnen?

Der derzeitige US-Präsident Joe Biden will wieder antreten bei der nächsten Wahl 2024. Das deutete der 80-jährige Regierungschef der Nation am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation an. Zuletzt hatte der ehemalige Präsident Donald Trump angekündigt, auch 2024 wieder für die republikanische Präsidentschaftskanditatur anzutreten. Was denken Sie über die nächste US-Wahl? Kann Biden wieder gegen Trump gewinnen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!