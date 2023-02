Mädchen beschützt ihre Schwester unter Trümmern

Wie berichtet, hatte am frühen Montagmorgen ein Beben mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Montagmittag gab es ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein. 70 Länder haben inzwischen angeboten, bei den Such- und Rettungsmaßnahmen zu helfen. In der Türkei plant die Regierung, Betroffene vorübergehend in Hotels in der westlich gelegenen Tourismusstadt Antalya unterzubringen.