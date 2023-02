Lionel Messi: „Werde nach Barcelona zurückkehren“

Überragend stehen die Chancen der Katalanen allerdings nicht gerade. Messis amtierender Arbeitgeber Paris Saint-Germain ist drauf und dran, den Torjäger noch einige Jahre in der französischen Hauptstadt zu behalten. Zudem wird der 35-Jährige seit einigen Monaten mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS (Major League Soccer) zu David Beckhams Inter Miami in Verbindung gebracht.