„Weiß es nicht“: Messi lässt Zukunft weiter offen

Weltmeister Lionel Messi lässt seine sportliche Zukunft in der argentinischen Nationalmannschaft weiterhin offen, die Teilnahme an der WM 2026 mit dann knapp 40 Jahren bleibt aber sehr unwahrscheinlich. „Ich weiß es nicht“, antwortete der sechsmalige Weltfußballer in einem Interview der Sportzeitung „Olé“ auf die Aufforderung, Hoffnung dafür zu machen, dass er an der Copa América 2024 und der WM teilnehme.