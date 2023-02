KAC geht in Tabelle an Vienna Capitals vorbei!

Die Klagenfurter schoben sich am Freitagabend nach einem 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) bei Fehervar an den Vienna Capitals vorbei. Die Wiener verloren auf heimischem Eis mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) gegen den Vorletzten Ljubljana. Für die „Caps“ war es die bereits vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Salzburg siegte gegen Pustertal mit 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) und stieß damit auf Platz 1 vor, da die Serie des HCB Südtirol endete. Die Bozener verloren nach sieben Siegen in Folge zu Hause gegen den VSV mit 2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Die fünftplatzierten Black Wings aus Linz gingen bei Asiago mit einem 1:4 vom Eis.